Auf welche Leckereien hat Anne Wünsche (30) zurzeit eigentlich am meisten Lust? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verkündete erst vor wenigen Tagen: Sie ist mit ihrem dritten Kind schwanger! Die Mutter von zwei Töchtern hält ihre Fans mit Informationen über ihre Schwangerschaft von Beginn an auf dem Laufenden – unter anderem auch über ihre körperlichen Veränderungen und Gelüste. Promiflash erzählt Anne nun, dass sie besonders Lust auf Fast Food hat.

Der Hunger auf Pommes, Burger und Co. sei neben einem "leichten Ziehen" im Unterleib aber auch schon die größte Veränderung, die Anne bisher an ihrem Körper ausmachen konnte. "Außer dem Appetit auf Fast Food kann ich nichts weiter Spektakuläres feststellen", erklärt sie im Promiflash-Interview. Und der Kohldampf auf Junkfood sei für die 30-Jährige im Grunde auch nichts Neues – denn: "Den habe ich auch während der Periode", offenbart sie.

Und wie geht es Anne in den ersten Tagen und Wochen ihrer Schwangerschaft sonst so? "Ich bin superglücklich und habe gleichzeitig auch superviel Angst, dass [das Baby, Anm. d. Red.] es bis zur zwölften Woche nicht schafft", gesteht sie. Zwar versuche sie die Situation zu "genießen" und "positiv zu denken", doch andererseits sei der YouTuberin auch bewusst, dass das erste Drittel der Schwangerschaft am kritischsten sei.

Anzeige

Instagram / CVsQmdutyEH Anne Wünsche im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de