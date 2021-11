Hat Draco Malfoy etwa sein Hogwarts-Haus gewechselt? Tom Felton (34) wurde durch seine Rolle als Rivale von Daniel Radcliffes (32) Figur in den Harry Potter-Filmen weltberühmt. In der Filmreihe war der Brite stolzes Mitglied des Hauses Slytherin, doch für sein Halloweenkostüm in diesem Jahr entschied er sich für eines der anderen Hogwarts-Häuser: Gryffindor. Tom verkleidete sich als niemand Geringeres als Harry Potter.

Der 34-Jährige teilte am Montag einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem er eine runde Brille wie Harry Potter in den Filmen trägt und die unverkennbare blitzförmige Narbe des Zauberers seine Stirn ziert. Sogar sein Hund ist anlässlich des Gruselfests als Hogwarts-Schüler verkleidet und trägt einen Schal in den Farben Gryffindors. In den Kommentaren scherzte ein Fan: "Ich glaube, du hast das falsche Outfit angezogen." Ein anderer Nutzer betonte begeistert: "Dein bestes Halloweenkostüm!"

Der Schauspieler ist bekannt dafür, auf Social Media immer wieder Anspielungen auf seine Rolle in den Zaubererfilmen zu machen. Vor einigen Monaten teilte Tom ein paar Bilder vom Golfplatz mit seinem Harry Potter-Kollegen James Phelps (35), der in der Filmreihe Fred Weasley verkörperte. Damals betitelte er sich selbst noch als "lebenslangen Slytherin".

ActionPress Alan Rickman und Tom Felton in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

United Archives GmbH Danielle Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Getty Images Schauspieler Tom Felton, 2018

