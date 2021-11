Im Gegensatz zu Mama Heidi Klum (48) geht es Leni Klum (17) zur gruseligsten Nacht des Jahres offenbar etwas natürlicher an! In Sachen Halloween ist die Germany's next Topmodel-Jurorin wohl mit Abstand die absolute Queen – immerhin waren Heidis Outfits in den vergangenen Jahren regelmäßig absolute Hingucker. Ihr Nachwuchs hält sich stattdessen wohl lieber etwas zurück: Leni verwandelt sich zum Skelett!

Während Mama Heidi bereits Tage im Voraus Aufnahmen von ihren Halloween-Vorbereitungen im Netz teilte, meldete sich Leni erst am 31. Oktober in ihrer Instagram-Story, um ihren Look zu präsentieren. Und der ist fast schon zurückhaltend: Lediglich mit aufgemalten Wangenknochen samt Gebiss schaut die Blondine als Skelett-Gesicht finster in die Kamera. Auf weitere Halloween-Gadgets scheint die 17-Jährige aber zu verzichten.

Ist Leni vielleicht gar kein großer Fan der schaurigen Nacht? Ihre Mama entschied sich in diesem Jahr jedenfalls für ein katzenartiges Monster. Und auch Stiefvater Tom Kaulitz (32) lässt sich nicht lumpen, sondern posiert als Mäuschen neben seiner Liebsten. Die Meinungen der Fans gehen dazu allerdings weit auseinander.

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2021

