Sarah Engels (29) muss auf ihr liebstes Schmuckstück verzichten! Aktuell befindet sich die Musikerin im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Das machte sich in den vergangenen Tagen und Wochen nicht nur an ihrem immer praller werdenden Babybäuchlein bemerkbar, sondern auch noch an anderen Stellen ihres Körpers – beispielsweise sind auch die Hände der Sängerin stark angeschwollen. Und genau aus diesem Grund musste Sarah jetzt sogar ihren Ehering ablegen!

"Meine Ringe sind ab. Ich bin richtig traurig, aber meine Finger sind so krass geschwollen, dass ich glaube, das wird noch schlimmer", erklärte Sarah ihre Entscheidung, den Schmuck abzulegen, in ihrer Instagram-Story. Der Grund musste also ganz schön triftig sein, immerhin trägt die 29-Jährige den Ring seit der Hochzeit mit ihrem Partner Julian (28) ununterbrochen. Doch Sarah befürchtete einen schlimmen Ausgang: "Nicht, dass die sie mir nachher schneiden müssen."

Leicht fiel es Sarah hingegen ganz und gar nicht, das funkelnde Schmuckstück abzulegen. "Es war eine richtige Prozedur sage ich euch", verriet die werdende zweifache Mutter ihren Followern. Doch immer noch besser, als am Ende tatsächlich den Ring in zwei Teilen in der Hand zu halten. Spätestens wenn Sarah ihr Töchterchen im Arm hält, kann der Ring dann ja auch wieder zurück an den Finger.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im September 2021

Anzeige

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Sarah Engels beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de