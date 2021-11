Sie bringt ihre Fans zum Kochen! Ashley Graham (34) verkündete im Sommer, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Vor wenigen Wochen erfuhr das hochschwangere Model, dass sie dieses Mal sogar Zwillinge zur Welt bringen wird. Die Doppelbelastung hält die Beauty allerdings nicht davon ab, sich in den sozialen Netzwerken lasziv in Pose zu werfen: Immer wieder zeigte sich Ashley sogar komplett nackt! Andere Promis, wie etwa Anna-Maria Ferchichi (39) oder Kylie Jenner (24), zeigen ihre Babykugeln hingegen lieber gut eingehüllt. Doch Ashley hat offenbar eine Mission: Über ihrem Instagram-Profil steht "Beauty Beyond Size" geschrieben – ein Statement für Schönheit in allen Größen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de