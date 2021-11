Nicht nur Anna Wilken (25) ist aus dem Häuschen, dass sie schwanger ist! Vor wenigen Stunden gab die Beauty ihrer Commnity bekannt, dass sie und ihr Ehemann Sargis Adamyan (28) nach etlichen Versuchen einer künstlichen Befruchtung endlich Eltern werden. Da ließen es sich Fans und Promi-Freunde natürlich nicht nehmen, ihre Glückwünsche dazu lassen – und die Reaktionen der Stars auf Annas Babyglück könnten nicht schöner sein!

Unter ihrem Instagram-Beitrag kommentierte unter anderem auch Sarah Harrison: "Herzlichen Glückwunsch – ich freue mich so sehr für euch!" Aber auch Influencerin Farina Yari, besser bekannt als Novalanalove (30), drückte ihre Freude mehr als deutlich aus. "So schöne Nachrichten. Ich freue mich riesig für euch", kommentierte die Beauty-Expertin den Post der 26-Jährigen. Eine, die es überhaupt nicht fassen konnte, war Clea-Lacy Juhn (30): "Ich bin sprachlos und freue mich so unendlich für euch!"

Doch die drei sind nicht die einzigen, die sich für Anna freuen. Auch Neu-Mama Jessica Schröder (27) ist mega-happy. "Oh mein Gott, ich habe die Tage so mitgefiebert", schrieb sie im Netz. Und auch Ina Aogo (32) und Fata Hasanović (26) drückten ihre Freude im Netz aus. "Ich bin sprachlos, oh mein Gott" und "Oh Anna, mein Herz weint. Ich bin so froh für euch. Alles, alles Gute und Glückwunsch", schrieben die beiden.

Anzeige

Instagram / sargis_adamyan Sargis Adamyan und Anna Wilken

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Netzstar

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de