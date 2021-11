Kristen Stewart (31) verkörpert in ihrem neuen Film "Spencer" niemand Geringeres als Prinzessin Diana (✝36). In dem Film von Regisseur Pablo Larrain spielt Kristen Diana während ihrer letzten Weihnachtsferien mit der royalen Familie. Doch auch ihr berühmtes Hochzeitskleid bekommt in dem Streifen einen kurzen Auftritt. Das Kleid zu tragen, war für Kristen bei den Dreharbeiten sehr schwierig, wie sie jetzt verriet.

Die Ex-Freundin von Robert Pattinson (35) schlüpfte in eine identische Replik des spektakulären Brautkleides. Das fand sie ziemlich unheimlich! Entertainment Tonight sagte sie: "Das Hochzeitskleid anzuziehen, war ein gruseliger Tag." Dabei war es bloß eine kurze Szene in der sie das Kleid trug. Eigentlich handelt "Spencer" von drei wichtigen Tagen in den 1990ern nach denen Diana den Entschluss gefasst haben soll, sich von Prinz Charles (72) scheiden zu lassen. Die Kleidszene stellt für den Zuschauer einen Teil einer Montage dar, welche an den Augen der Prinzessin vorbeiblitzt. Kristen erklärt im Interview: "Die Rückblenden sollen einen kleinen Vorgeschmack auf den Umfang ihres Lebens geben."

Die ehemalige Twilight-Darstellerin verkörpert Diana an einem entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben. Kristen hat sich während der Dreharbeiten sehr mit ihr verbunden gefühlt. The Guardian erklärt sie: "Es klingt ein wenig verrückt, das zu sagen, aber es verging kein Tag an dem ich nicht dachte: 'Was denkt sie darüber?'"

Getty Images Die Schauspielerin Kristen Stewart im Januar 2020

REX FEATURES LTD. Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag

MEGA Kristen Stewart am Set des Films "Spencer", 2021

