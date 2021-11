Diese Entscheidung kam nicht bei allen gut an! Am Montag startete die traditionsreiche Serie Bauer sucht Frau. Wie in jedem Jahr kämpfen auch in der 17. Staffel wieder ausgewählte liebeshungrige Bewerberinnen um die Gunst von ledigen Landwirten. Doch nicht alle Entscheidungen der diesjährigen Bauern trafen auf Begeisterung. Ex-Kandidat Gunther Höfler (36) kritisierte gegenüber Promiflash, dass zum Teil zu viele Frauen von den Bauern eingeladen wurden.

Besonders die Anzahl der diesjährigen potenziellen Traumfrauen stößt dem Teilnehmer von 2014 auf. "Was mich [...] stört, ist, dass die es mit den Frauen so übertreiben, wenn da jemand gleich vier, fünf Frauen einlädt [...] eigentlich reicht ja eine Frau", bezieht der 36-Jährige Stellung im Promiflash-Interview. Er könne überhaupt nicht verstehen, wieso man auch auf die Hofwoche mehr als eine Frau mitnimmt. "Man sollte sich vorab auf sein Bauchgefühl verlassen und sich auf eine fokussieren, weil es so recht schnell Stress und Streit geben kann, wenn man zu viele Frauen mitnimmt", ist sich der ehemalige TV-Star sicher.

Bauer Peter Ziegler fiel beim diesjährigen Scheunenfest damit auf, dass er ganze vier Liebesanwärterinnen zum Kennenlernen einlud, damit lag er nur knapp hinter Spitzenreiter Björn. Allerdings betonte der gebürtige Oberbayer, dass er trotzdem nur eine Frau mit zur Hofwoche nehmen möchte. Gegenüber Promiflash erklärte Peter seine Einstellung: "Ich denke halt, wenn man eine Einzelne kennenlernt, dann weiß ich wirklich, wie sie ist [...] Wenn zwei oder drei Frauen da gewesen wären, dann versuchen die Mädels immer, sich gegenseitig auszuspielen [...] und vielleicht ist sie dann nicht so, wie sie wirklich ist."

RTL / Stefan Gregorowius Gunther Höfler, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2014

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau": Ackerbauer Peter, Sonja, Tia, Kerstin und Kim

TVNOW / Stefan Gregorowius Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Peter

