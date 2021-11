Selina hat mit ihrem Hochzeit auf den ersten Blick Look alle Blicke auf sich gezogen! Die Aachenerin heiratete im Rahmen des TV-Experiments den Oldenburger Michael – ohne ihn vorher auch nur ein einziges Mal gesehen zu haben. Bei ihrer ersten Begegnung vor dem Traualtar musste aber nicht nur der Niedersachse zweimal hingucken. Auch die Hochzeitsgesellschaft war vom Brautlook offenbar total begeistert. Kein Wunder! Selinas Outfit konnte sich echt sehen lassen!

Wie in der aktuellen Folge der Sendung zu sehen ist, hat sich die 26-Jährige an ihrem großen Tag für ein tief ausgeschnittenes Brautkleid mit viel Spitze entschieden. Doch nicht nur an der Brust, sondern auch am Rücken ließ Selina tief blicken: Der Rückenausschnitt reichte ihr fast bis zur Taille. Dazu wählte sie natürliches Make-up und eine unkomplizierte Frisur. Sie trug ihre Haare leicht gewellt und mit einem romantischen Blumenkranz geschmückt.

Als Michael Selina zum ersten Mal sah, hat es ihm direkt die Sprache verschlagen. "Sie sieht aus wie eine kleine Prinzessin. [...] Sie sieht echt gut aus", schwärmte der 30-Jährige. Der Fußball-Fan hatte zuvor bereits betont, dass ihm das Aussehen seiner Ehefrau sehr wichtig sei.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Sat.1 Selina und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

