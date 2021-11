Dem Take Me Out-Paar Svenja und Steve steht eine aufregende Zeit bevor! Die einstigen Kuppelshow-Kandidaten feierten jüngst nicht nur ihren vierten Jahrestag – die beiden erwarten im Moment auch zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs: Svenja ist bereits in der 30. Schwangerschaftswoche und kann es kaum erwarten, ihren kleinen Sohnemann endlich in den Armen zu halten. Aber wie stellt sich Svenja die Geburt eigentlich vor? Promiflash hat bei der Schwangeren nachgefragt...

"Ach, ich hoffe so sehr, auf dem normalen Weg gebären zu dürfen", betonte Svenja gegenüber Promiflash und gab ein Update: "Die Zeichen stehen derzeit eigentlich ganz gut." Ihre Tochter Zoé – die Svenja aus einer vorherigen Beziehung hat – habe sie damals nämlich per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Aber die natürliche Geburt ist nicht der einzige Wunsch der werdenden Zweifach-Mama. "Wir hoffen auch sehr, dass Steve mit dabei sein kann", erklärte sie.

Und das ist auch kein Wunder – immerhin könne es der werdende Papa ebenso wenig erwarten, sein Söhnchen endlich kennenzulernen "Steve ist langsam auch sehr gespannt", berichtete Svenja. Im Moment stelle sich ihr Liebster zudem Fragen über Fragen – "Wie wird der Kleine aussehen? Wie groß und wie schwer wird er sein?"

Privatmaterial Steve und Svenja im August 2021

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Kandidatin Svenja

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve in Hamburg

