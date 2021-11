Tom Kaulitz (32) hat es sich in der Vergangenheit mit gleich mehreren Fluglinien verscherzt. Der Tokio Hotel-Star plauderte in seinem Podcast zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (32) bereits so manches Geheimnis aus: Von Anfragen für TV-Formate über lustige Wissenslücken seiner Frau Heidi Klum (48) war so ziemlich alles mit dabei. Jetzt offenbarten die Brüder, dass Tom früher bei gleich mehreren Fluggesellschaften auf der Blacklist stand.

In der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählte Bill von ihrer letzten Einreise von Deutschland zurück in ihre Wahlheimat Los Angeles und erinnerte seinen Bruder: "Du wurdest ja früher öfters mitgenommen aufs Revier. [...] Du hattest Flugverbot bei vielen." Doch wie kam es dazu? Tom verriet: "Ich bin auch damals immer handgreiflich geworden." Der Gitarrist erklärte, dass er dies tatsächlich gezielt gemacht habe, um in gewisse Länder nicht einreisen zu dürfen. Dadurch habe er stattdessen ein paar freie Tage von der Arbeit genießen können.

Probleme mit öffentlichen Verkehrsmitteln hatte jedoch nicht nur Tom in der Vergangenheit: Sein Zwillingsbruder erzählte erst vor wenigen Wochen davon, wie er Ärger mit dem Fahrservice Uber hatte. "Ich habe mal richtig Stress bekommen, weil ich im Uber Petting hatte", enthüllte er im Podcast der Kaulitz-Zwillinge.

Anzeige

ActionPress Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei einer Filmpremiere

Anzeige

Instagram / billkaulitz Gustav, Bill, Tom und Georg von Tokio Hotel

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de