Julian Schmidt nahm bei seiner Blind Audition von The Voice of Germany seinen ganzen Mut zusammen, um für die Coaches zu performen. Der 20-Jährige ist leidenschaftlicher Musik-Fan und will unbedingt zum nächsten großen Popstar werden. Für seinen Auftritt suchte der Musikstudent sich ein ganz besondere Lied aus: "Übermorgen" von Mark Forster (38). Begeistern konnte Julian den Coach jedoch nicht mit seiner Interpretation des Songs.

Vorab schien der Kandidat noch überzeugt von seiner Songauswahl: "Der Song ist sicher, deswegen habe ich da nicht so Bedenken, dass ich etwas verkacke", erklärte der Sänger. Am Ende sollte Julians Reise bei The Voice jedoch nach seiner Blind Audition enden. "Schönes Lied", scherzte Mark nach der Performance. Der Coach betonte: "Ich fühl mich natürlich komisch. Für mich ist das natürlich sehr schmeichelhaft und eine Ehre." Es sei jedoch nicht unbedingt ein Vorteil, sich einen Song von einem der Coaches auszusuchen. "Ich hab dann noch genauer hingehört. 'Übermorgen' ist so ein Lied, das ist mir sehr wichtig und ich habe dich nicht in der Geschichte drinstehen hören", erklärte Mark.

Einen kleinen Trostpreis gab es jedoch für den Kandidaten: Mark setzte sich mit ihm auf die Bühne und performte den Song zusammen mit ihm. Nach ihrem gemeinsamen Auftritt schien Mark sichtlich enttäuscht: "Ich hätte Lust gehabt, dass er mich anschaut und mir zuhört", beklagte sich der Sänger gegenüber den anderen Coaches.

ProSiebenSAT.1/André Kowalski Johannes Oerding, Nico Santos, Sarah Connor und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Juroren 2021

Instagram / julianschmidtmusik "The Voice of Germany"-Kandidat Julian

Getty Images Sänger Mark Forster, 2016

