Was war bei Valdet und Valdrina Haziri denn nur los? Zwischen den #CoupleChallenge-Kandidaten kam es in der vergangenen Folge zu einem heftigen Streit: Die Eheleute verloren bei einer Rechenaufgabe 2500 Euro – und der YouTuber rastete daraufhin aus. Mit Promiflash sprachen die beiden nach Ausstrahlung der Episode noch einmal über die Geschehnisse: Was denkt das Influencer-Paar mittlerweile über seine Auseinandersetzung?

"Ich war extrem überrascht", stellt Valdrina im Promiflash-Interview klar. Die Turteltauben seien zwar beide sehr temperamentvolle Menschen, doch die Blondine hätte niemals damit gerechnet, dass ihr Ehemann so ausflippen würde. "Ich war sauer", versucht Valdet sein Verhalten zu erklären. Seine Liebste sei normalerweise total gut in Mathe, doch leider habe sie in der Challenge nur wenige Aufgaben lösen können. Außerdem sei er in dem Format einfach an seine Grenzen gekommen. "Die Übermüdung hat mir auch zu schaffen gemacht", rechtfertigt er sich.

Im Nachhinein muss Valdrina auch ehrlich zugeben, dass sie in der Situation ein wenig überreagiert habe. Bereuen tue sie ihr Verhalten aber nicht. Ihrem Partner scheint es da ganz ähnlich zu gehen. "Das Wichtigste ist, dass man sich im Nachhinein entschuldigen kann und es einsieht", stellt die Web-Bekanntheit fest.

Valdrina und Valdet Haziri, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Instagram / itsvaldet Valdet Haziri, "#CoupleChallenge"-Teilnehmer 2021

Instagram / valdetvaldrina Valdrina Haziri, "Couple Challenge"-Kandidatin 2021

