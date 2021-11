Hat ihr TV-Auftritt sie weitergebracht? Ben Melzer und seine Partnerin Sissi Hofbauer kämpften bei Das Sommerhaus der Stars in diesem Jahr um das Preisgeld von 50.000 Euro. Und das durchaus erfolgreich: Das Paar zeigte in vielen Spielen echtes Teamwork und schaffte es bis ins Finale! Dort mussten sie sich allerdings Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel (35) geschlagen geben. Promiflash verrieten Ben und Sissi, was sie in der Show für ihre Beziehung gelernt haben.

"Wir haben Seiten aneinander kennengelernt, die wir so noch nicht kannten und gezeigt, dass wir uns zu 100 Prozent auf den anderen verlassen können", freuten sich die beiden im Promiflash-Interview. Gerade im direkten Vergleich zu anderen Paaren im Haus hatten Ben und Sissi in vielen Situationen echten Zusammenhalt gezeigt: "Ruhig bleiben und zuhören ist etwas, was wir mitnehmen und fortführen!"

Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle Monballijn hatten im Sommerhaus hingegen ein entgegengesetztes Bild geboten: Ihre Streitereien drohten, die diesjährige Staffel des Formats zu dominieren. Nach einem lautstarken Streit beim Wiedersehen nach der Show wollen Ben und Sissi keinen Kontakt mehr zu ihren Ex-Mitstreitern.

RTL Sissi Hofbauer und Ben Melzer bei einer Sommerhaus-Challenge

RTL Sissi Hofbauer und Ben Melzer im Sommerhaus-Garten

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

