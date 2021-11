Gibt es bei Randall Emmett und Lala Kent (31) doch noch eine Chance auf ein Liebes-Comeback? Monatelang wurde spekuliert, dass der Filmproduzent die "Vanderpump Rules"-Darstellerin betrogen haben soll. Ende Oktober machten es die beiden dann selbst offiziell: Sie haben sich endgültig getrennt! Doch wie es scheint, hat der gebürtige US-Amerikaner mit seiner Ex-Verlobten noch nicht ganz abgeschlossen: Randall will Lala offenbar zurückgewinnen!

Das berichtet nun ein Insider gegenüber UsWeekly. Die Reality-TV-Bekanntheit sei diejenige gewesen, die letztendlich den Schlussstrich gezogen habe. "Randall wollte sich nicht trennen", berichtete die Quelle und fügte hinzu: "Er hat versucht, sie zurückzugewinnen." Aus diesem Grund teile der Pokerspieler momentan auch ständig Fotos von der gemeinsamen Tochter Ocean im Netz: Er wolle Lala beweisen, was für ein toller Vater er sei.

Ob die 31-Jährige ihrem Ex wohl noch eine Chance geben wird? Das Liebes-Aus scheint ihr jedenfalls ziemlich zu schaffen zu machen. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Give Them Lala... with Randall" erklärte sie, dass sie sich erst zu den Geschehnissen äußern werde, wenn sie sich eines Tages dazu bereit fühle. "Ich mache viel durch und im Moment möchte ich einfach nur mein Kind beschützen", meinte das Model.

Instagram / randallemmettfilms Randall Emmett mit seiner Tochter Ocean

Getty Images Lala Kent und Randall emmett im Juli 2021 in Los Angeles

Instagram / lalakent Lala Kent mit ihrer Tochter Ocean

