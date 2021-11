Kanye West (44) kann sich offenbar nicht entscheiden! Seit Anfang des Jahres stecken der berühmte Musiker und seine Frau Kim Kardashian (41) in ihrer Scheidung. In dieser Zeit sorgte der Rapper immer wieder für Verwirrung – denn mehrfach entfolge er der Unternehmerin im Netz, nur um die Entscheidung dann wieder zurückzuziehen. So auch jetzt: Kanye hat mal wieder keine Lust auf Kims Social-Media-Beiträge.

Sucht man in der Abo-Liste des "Heartless"-Interpreten auf Instagram nach dem Namen seiner Kindsmutter, ist das Ergebnis eindeutig: Kanye folgt der Reality-TV-Bekanntheit nicht mehr auf der Plattform. Kim sieht das wohl ein wenig entspannter, denn die 41-Jährige gehört hingegen noch immer zu den treuen Abonnenten ihres Noch-Ehemannes.

Ob Kims aktueller Flirt mit Pete Davidson (27) wohl der Grund für Kanyes Insta-Abfuhr ist? Die vierfache Mama soll den Comedian seit der gemeinsamen "Saturday Night Life"-Aufzeichnung daten. Laut den Freunden der Influencerin sei die Romanze jedoch nichts Ernstes für Kim.

Anzeige

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Anzeige

Getty Images Comedian Pete Davidson bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de