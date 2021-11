Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Zayn Malik (28) die Mutter seiner Freundin Gigi Hadid (26) geschlagen haben soll – dies soll auch der Grund für ihre Trennung sein. Der ehemalige One Direction-Sänger und das Model streiten sich nun Berichten zufolge um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Tochter Khai. Die Familie der Beauty soll tatsächlich froh über die Trennung von Zayn zu sein.

Wie ein Insider jetzt gegenüber HollywoodLife verriet, sollen Gigis Mutter Yolanda (57) sowie ihre beiden Geschwister Bella (25) und Anwar (22) ganz schön erleichtert sein, dass es jetzt mit dem Sänger aus und vorbei ist. "Sie wollen sie und Khai beschützen und hatten mitbekommen, dass es schon seit einer Weile bei den beiden gekriselt hat", betonte die Quelle. Alles in allem wolle Gigis Familie nur das Beste für die 26-Jährige und unterstütze sie, wo es nur geht. Ein weiterer Insider fügte dem hinzu: "Er hat es sich mit ihnen verscherzt und sie haben mit ihm abgeschlossen."

Vor wenigen Tagen teilte Bella bereits ein paar kryptische Zeilen im Netz, die sich möglicherweise auf Gigis Ex beziehen: "Ich kann nichts für euch tun, außer an mir zu arbeiten. Du kannst nichts für mich tun, außer an dir selbst zu arbeiten", teilte das Model in seiner Instagram-Story

Getty Images Yolanda, Bella und Gigi Hadid bei einer Awardshow

Instagram / zayn Sänger Zayn Malik

Getty Images Gigi, Anwar, Yolanda und Bella Hadid bei der "Global Lyme Alliance" in New York 2015

