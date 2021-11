Fabio De Pasquale bekam ein ganz besonderes Geschenk von seiner Freundin! Spätestens seit ihrer Teilnahme an Temptation Island stehen der Fitnesstrainer und seine Liebste Mrs.Marlisa in der Öffentlichkeit. In der Sendung war das Paar besonders durch seine unkonventionelle Art der Beziehung aufgefallen, denn die Influencer leben nicht monogam. Kein Wunder also, dass Marlisa ihrem Schatz zu seinem Geburtstag eine außergewöhnliche Überraschung macht – und zwar eine Stripperin!

Auf ihrem Instagram-Profil dokumentierte die Blondine die Party am Ehrentag ihres Freundes. In einigen Clips sieht man, wie die Gruppe in einem Bus feiert – und eine halbnackte Frau sich auf Fabio rekelt! Doch die Verwirrung ihrer Fans löste Marlisa schnell auf: "Ich wollte Fabio den schönsten Geburtstag seines Lebens bereiten und deshalb gab es nachts von mir im Bus noch eine weitere Überraschung – ich habe ihm die wunderschöne Stripperin Cherry gebucht!"

Fabio scheint die Idee seiner Freundin überaus gut gefallen zu haben: Wie die Videos zeigen, ergriff der Italiener auch selbst die Gelegenheit beim Schopf – und präsentierte über Cherry gebeugt mal eben seine eigenen Strip-Künste. Was sagt ihr zu diesem Geburtstagsgeschenk? Stimmt unten ab.

Instagram / mrs.marlisa Fabio De Pasquale und Marlisa, November 2021

Instagram / mrs.marlisa Fabio De Pasquale mit einer Stripperin an seinem Geburtstag

Instagram / yasin__11_ Fabio De Pasquale mit einer Stripperin an seinem Geburtstag

