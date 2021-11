Sophia Thomalla (32) nimmt für ihren Liebsten ein paar Notlügen in Kauf! Seit ein paar Monaten sind die Moderatorin und Alexander Zverev (24) ein Paar und offenbar unzertrennlich. So begleitete die Schauspielerin den Tennisprofi zuletzt zu zahlreichen Turnieren und saß dabei sogar bei seinen Betreuern am Spielfeldrand. Doch diesen Platz ergaunerte sich Sophia angeblich mit einer kleinen Schummelei – sie gab sich als Alex' Therapeutin aus!

Am Samstag fand in der französischen Hauptstadt das Halbfinale der Rolex-Paris-Masters statt. Dort traf der Hamburger auf Danill Medwedew – natürlich unter dem wachsamen Auge seiner Freundin, die neben seinem Trainerstab saß. Wie Bild berichtet, nutzte Sophia aber einen Trick, um in der Box des Sportlers zu sitzen: Die 32-Jährige ließ sich als "Physio" akkreditieren und gehörte somit offiziell zum Gesundheitsteam des Blodschopfes!

Doch viel Glück brachte die Anwesenheit der Berlinerin ihrem Schatz nicht: Alex verlor das Semifinale und schied aus dem Turnier aus. Darüber war er offenbar richtig sauer – denn Berichten zufolge zerschmetterte der Olympiasieger während des Spiels glatt seinen Schläger.

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Anzeige

ActionPress Sophia Thomalla bei der Rolex Paris Masters 2021

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev beim Halbfinale der Paris Masters 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de