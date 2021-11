Was hat Bachelor in Paradise-Beauty Chanelle Wyrsch (25) mit Sommerhaus-Teufel Mike Cees zu tun? Der Unternehmer sorgte in der TV-Show zuletzt immer wieder für Ärger. Mal bevormundete er seine Frau, dann rastete er nach einem Spiel völlig aus. Was viele entsetzte Zuschauer vermutlich nicht wissen: Der Berliner kämpfte 2020 um das Herz der Schweizer Bachelorette – und bekam einen saftigen Korb von Rosenverteilerin Chanelle!

Im vergangenen Jahr ging die Blondine, die in der diesjährigen Staffel von "Bachelor in Paradise" zu sehen ist, auf die Suche nach der großen Liebe in ihrer Heimat. 22 Männer buhlten um das Herz der Musikerin – darunter auch Mike. Doch mit wenig Erfolg: Obwohl er sich zuvor noch als Favorit betitelte, flog er in Folge sieben noch vor der Nacht der Rosen aus dem Rennen. "Ich finde, wir zwei passen von vorne bis hinten nicht zusammen!", erklärte Chanelle.

Mike war zudem nicht der einzige Kandidat in der Staffel der Schlagersängerin, der dem einen oder anderen bekannt vorkommen könnte. Auch Marko Osmakcic, bekannt aus Are You The One?, umschwärmte die Blondine – ebenso Jamy Schröder, der dieses Jahr bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen war. Die letzte Rose bekam jedoch keiner von ihnen, sondern Mike Rothlin.

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn

Anzeige

RTL Chanelle Wyrsch, 2021

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Marko, Teilnehmer bei "Are You The One?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de