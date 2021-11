Erwartet Maren Wolf (29) denn jetzt ein zweites Kind – oder etwa doch nicht? Vor wenigen Tagen haben die Influencerin und ihr Mann Tobias Wolf für große Aufruhr auf Social Media gesorgt. Der Grund: Die Mutter des kleinen Lyan River (1) hat einen Schwangerschaftstest gemacht und nach rund 30 Minuten eine schwache zweite Linie entdeckt – deshalb hatte sie die Vermutung, erneut ein Kind zu erwarten. Jetzt ging die YouTuberin der Sache genauer auf den Grund: Maren ist doch nicht schwanger!

In einem neuen YouTube-Video bringt Maren ihre Fans jetzt in Sachen Schwangerschaft auf den neuesten Stand: Die Influencerin hat nämlich zur Sicherheit einen weiteren Test gemacht – und das Ergebnis will sie ihren Followern nicht länger vorenthalten. "Was heißt das Minus?", fragt Tobi, nachdem er das Zeichen auf dem Display des Tests gesehen hat. Maren erklärt daraufhin kurz und knapp: "Nicht schwanger."

Allerdings schließe Maren nicht aus, dass sie doch bald schwanger werde. "Tobi und ich, wir wünschen uns ja ein zweites Kind", erklärte die Blondine nämlich und fügte hinzu: "Wenn es passiert, dann passiert es und wir freuen uns. Deswegen passen wir halt gerade nicht auf – aber wir legen es jetzt auch nicht darauf an. Es kann jederzeit passieren."

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTuber

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Webstar

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

