Cheyenne Ochsenknecht (21) und ihr Freund Nino geben Einblicke in ihren Alltag mit Baby. Seit März sind die Tochter von Uwe (65) und Natascha Ochsenknecht (57) und der Österreicher Eltern einer Tochter. Mavie soll kein Einzelkind bleiben, das steht für das Paar schon fest. Aktuell genießen sie jedoch erst einmal ihre Zeit zu dritt. Doch wie kommen Cheyenne und Nino eigentlich mit ihrer Rolle als Eltern zurecht?

Im Rahmen der Launchparty des Modelabels N.O - Natascha Ochsenknecht erkärte Nino gegenüber Promiflash: "Ich glaube, dass wir uns da gut ergänzen. Es geht nicht darum, wer etwas mehr mag und wer etwas weniger mag." Cheyenne stimmte ihrem Partner zu. "Wir wechseln uns da echt immer ab. Wenn ich nicht mehr kann, dann übernimmt er sie. Manchmal schlafen wir auch zu dritt im Bett. Also mal übernimmt er sie in der Nacht, dann wieder ich", fügte sie hinzu.

Nach über sieben Monaten des Elternseins seien die beiden bereits ein "gut eingespieltes Team", betonte Nino. Eine besonders intime Aufgabe bewältigt das Paar aber immer gemeinsam: "Baden machen wir immer zusammen", verriet Cheyenne gegenüber Promiflash.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino im Juli 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino

