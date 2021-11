Gülcan Kamps (39) hatte für mächtig Verwirrung gesorgt. Nachdem die ehemalige Viva-Moderatorin das Geheimnis gelüftet hatte, dass sie schwanger ist, sprach sie auf Social Media plötzlich nicht mehr nur von einem Baby, sondern nutzte in einem Beitrag die Formulierung "unsere Kinder". Ihre Fans wurden stutzig und nahmen an, dass Gülcan Zwillinge bekommt. Aber was ist dran an der Sache? Im Gespräch mit Promiflash verriet sie jetzt: Es gibt ihres Wissens nur ein Baby Kamps.

"Laut meinen Informationen und dem Feedback von meinem Arzt ist es ein Kind", stellte die 39-Jährige gegenüber Promiflash klar. Ganz ausschließen wolle sie eine Twin-Geburt aber nicht – immerhin habe sie gelesen, dass es hin und wieder zu doppelten Überraschungen bei der Entbindung gekommen sei. Doch warum hatte Gülcan zuletzt überhaupt von mehreren Kids geredet? Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung: Es war ihr nur so herausgerutscht. "Mir ist der Satz 'unsere Kinder' schon in privaten Gesprächen mit guten Freunden, in Interviews und anderen Situationen immer wieder passiert", gab sie zu.

Mutter in spe und Kind schlagen sich aktuell aber mehr als gut und nähern sich in großen Schritten der Geburt. "Uns geht es allen gut!", betonte die TV-Bekanntheit. Sie habe gerade ihren Hypnobirthing-Kurs beendet und freue sich nun auf die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Moderatorin Gülcan Kamps

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de