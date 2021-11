Julian Claßen (28) überraschte seine Follower nun mit einer verrückten Story! Der YouTuber und seine Ehefrau Bibi (28) haben die Anzahl ihrer Familienmitglieder im Laufe der Jahre verdoppelt: 2018 kam Sohnemann Lio zur Welt, vor einem Jahr wurde dann seine Schwester Emily geboren. Ihre beiden Kinder sind für die Influencer das Allerwichtigste – trotzdem ist es schon mal vorgekommen, dass Julian sein Töchterchen versehentlich vergessen hat!

In ihrem neuen YouTube-Video spielen die Eheleute das Spiel "Ich würde nie..." – dabei kommt eine kuriose Geschichte ans Licht. Julian hat Emmy schon mal beim Einkaufen vergessen. "Wir waren mal in Spanien im Einkaufszentrum und dann ist die Emmy da vorne noch an dem Laden stehen geblieben und dann haben wir irgendwie gedacht: 'Wo ist die Emmy?' Und dann sind wir wieder zurückgegangen", erzählt er lachend.

Bibi scheint im ersten Moment ziemlich entsetzt zu sein – Julian bleibt gelassen und kann seine Frau schnell wieder beruhigen. "Das waren jetzt zehn Meter oder so – aber wir haben sie kurz vergessen. Bei zwei Kindern ist das aber auch echt...", scherzte der zweifache Vater.

