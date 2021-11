Das ZDF hat für die "Wetten, dass..?"-Präsente offenbar tief in die Tasche gegriffen. Obwohl die Sendung 2014 eigentlich eingestellt worden war, wurde sie am Samstag anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums noch einmal ausgestrahlt. Zu den Gästen zählten unter anderem Udo Lindenberg (75), Helene Fischer (37), Zoe Wees (19) sowie Björn Ulvaeus und Benny Andersson (74) von ABBA. Den Frauen überreichte Moderator Thomas Gottschalk (71) nach ihrem Auftritt wie in alten Zeiten Blumen – und die hat sich der Sender scheinbar einiges kosten lassen: Die Preise pro Strauß liegen teilweise im dreistelligen Bereich!

Die Floristin Daniela Thielmann war für die Blumensträuße der "Wetten, dass..?"-Jubiläumsausgabe verantwortlich. Gegenüber Bild verriet sie, dass der Preis pro Gebinde bei bis zu 100 Euro liegen kann. Für den Auftrag habe sie sich selbst beim ZDF beworben. "Wir haben ein Video von uns gemacht und es an den Sender geschickt. Das war bereits im September 2021. Als bis zum 27. Oktober nichts vom ZDF kam, haben wir die Sache begraben", erzählte die 52-Jährige. Doch nur einen Tag später kam plötzlich ein Mitarbeiter des Senders in den Laden und bestellte drei Sträuße. Nur kurze Zeit später orderte er dann 16 weitere.

In der Sendung waren dann aber offenbar zwei Blumensträuße übrig geblieben. Denn nachdem alle Gäste versorgt waren, überreichte Thomas spontan je ein Gebinde seiner Schwester Raphaela und seiner Freundin Karina Mroß. Letztere bedankte sich daraufhin mit einem Kuss.

Getty Images Helene Fischer, Leon Krampe, Michelle Hunziker, Frank Elstner und Thomas Gottschalk 2021

ActionPress Zoe Wees bei "Wetten, dass..?" im November 2021

ActionPress Thomas Gottschalk mit seinen Gästen bei "Wetten, dass..?"

