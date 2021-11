Private Enthüllung von Pamela Reif (25)! Die Fitness-Influencerin ist dafür bekannt, ihre über acht Millionen Fans mit professionellen Sportvideos für routinierte Trainingseinheiten zu motivieren. Mit ihren Plänen fürs richtige Home-Work-out bringt sie ihre Webgemeinde regelmäßig ordentlich ins Schwitzen. Ihr Privatleben hält die Sportskanone jedoch größtenteils aus ihrem Social-Media-Content heraus. Umso überraschender: Pamela verriet, wieso sie Single ist und welche Qualitäten ihr Traummann mitbringen müsste!

Meistens ist in Pamelas Videos vor allem ihr Bruder Dennis zu sehen. Gegenüber Bild gestand die gebürtige Karlsruherin, dass sie momentan auch keinen anderen Mann an ihrer Seite hat. "Ich weiß gar nicht, wo der herkommen soll", gab sie einen Einblick in ihre aktuelle Lebenssituation. Aber ist Pamela überhaupt bereit für einen Freund? "Ich ja", stellte die YouTuberin klar. Allerdings sei gerade die fehlende Zeit für einen potenziellen Partner das Problem.

Und wie müsste ihr Mr. Right sein? Eine "große Eigenmotivation" sei ihr bei einem Partner sehr wichtig. "Ich könnte mir nicht vorstellen, jemanden zu haben, der den ganzen Tag nichts zu tun hat", meinte Pam. Wünscht sich die sportbegeisterte Schönheit also einen Muskelprotz? "Für mich muss das jetzt kein gestählter Mann sein, aber es ist schon schön, wenn man zusammen zum Sport gehen kann [...] ein bisschen sportliche Affinität [wäre] schön", hielt der Fitness-Star fest.

Instagram / pamela_rf Pamela und Dennis Reif im März 2020

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Star

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

