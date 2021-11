Björn Diefenbach hat eine düstere Styling-Vergangenheit hinter sich! In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau hofft der Agraringeneur, seine Traumfrau zu finden. Schon im Vorfeld der Show hatte der attraktive TV-Landwirt für Aufsehen gesorgt und sogar Moderatorin Inka Bause (52) ist ganz angetan von dem 32-Jährigen. Sein Markenzeichen: Das lange blonde Haar. Dabei sah er in seiner Jugend noch ganz anders aus, wie Björn nun gestand.

Bei "Ralf, der Bauernreporter" sprach der Hesse über seine Haarpracht. "Jetzt sind meine Haare Natur. Aber früher, da hatte ich sie mal schwarz. Aber das ist schon 15 Jahre her", erinnerte sich Björn. Damals hatte es ein klares Styling-Vorbild gegeben – und das war die Band Tokio Hotel. "Schwarze Haare, schwarz umrandete Augen. Da sah ich echt aus wie Bill Kaulitz", erzählte der Hobby-Musiker und konnte es rückblickend selbst kaum glauben: "So bin ich bis 2005 rumgelaufen. Ich bin zu 100 Prozent wirklich so rumgelaufen damals."

Seither hat sich jedoch nicht nur seine Optik verändert, sondern auch seine Herangehensweise in Beziehungen. "Ich war damals ein bisschen wenig kompromissbereit. Das habe ich jetzt erkannt und eingesehen und würde es nicht mehr so machen”, versicherte Björn.

Anzeige

RTL Björn, Dani und Katrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Anzeige

Instagram / tokiohotel Bill Kaulitz in jüngeren Jahren

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Björn, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de