Gülcan Kamps (39) feiert ihre Mama-Kurven! Die TV-Moderatorin ist zum allerersten Mal schwanger. Bis sie und ihr Mann Sebastian Kamps ihren gemeinsamen Nachwuchs zum ersten Mal in die Arme schließen können, dauert es auch gar nicht mehr lange: Der geplante Geburtstermin steht bereits in wenigen Wochen an! Das sieht man der schönen Mama in spe auch deutlich an: Ihr Bauchumfang misst inzwischen rund 120 Zentimeter – und Gülcan liebt ihre Babykugel über alles.

Das geht aus ihren neusten Updates auf Instagram deutlich hervor. Hier veröffentlichte die 39-Jährige gleich zwei hübsche Aufnahmen von sich, auf denen sie stolz ihren Babybauch in die Kamera hält. "Heute bin ich etwas wehmütig, wenn ich daran denke, dass ich nur noch wenige Wochen meinen Babybauch haben darf. Ich genieße ab jetzt jeden Tag ganz bewusst und in vollen Zügen", betont sie in einem Beitrag. "Niemals hätte ich gedacht, dass ich mich mit meinem XXL-Bauch so wohl fühlen werde."

Doch so sehr sie ihren Babybauch vermissen wird – Gülcan kann es natürlich kaum erwarten, ihr Kind kennenzulernen! "Mein kleiner Schatz, ich freue mich sehr auf unser Date in einigen Wochen", schreibt sie an ihren Nachwuchs gerichtet. Weiter witzelt die werdende Mutter: "Bis dahin darfst du dich gerne in deiner gewohnten Umgebung weiter austoben, das ist ja eh deine Lieblingsbeschäftigung."

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2021

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de