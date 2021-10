Gülcan Kamps (39) gibt ein Babybauchupdate! Die ehemalige Viva-Moderatorin erwartet das erste gemeinsame Kind von ihrem Mann Sebastian Kamps. Den Großteil ihrer Schwangerschaft hat die gebürtige Lübeckerin bereits hinter sich. Sie ist im letzten Trimester und hat auch schon ihre Kliniktasche gepackt. Dass es bis zur Geburt nicht mehr allzu lange hin ist, sieht man ihr inzwischen aber auch an: Im Netz präsentiert Gülcan nun ihren riesigen Babybauch.

Auf Instagram veröffentlichte die 39-Jährige ein Selfie von sich, auf dem sie ihren Babybauch stolz in die Kamera hält. Dieser ist inzwischen nicht nur kugelrund, sondern auch ziemlich groß geworden. "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mich irgendwann in meinem Leben über 118 Zentimeter Bauchumfang freuen werde, hätte ich ihn für verrückt erklärt", witzelte Gülcan in der Bildunterschrift.

Gülcans Bauch hat demnach in den vergangenen zwei Wochen noch mal zugelegt. Mitte Oktober hatte das TV-Gesicht verraten, dass sein Bauch 115 Zentimeter – also drei weniger als jetzt – misst. "Ich freue mich auf die nächsten Zentimeter!", betonte die Blondine hoffnungsvoll auf Instagram.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Oktober 2021

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Bekanntheit

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

