Was läuft da zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (27)? Der Comedian sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er und die Reality-TV-Bekanntheit sich für eine Szene in der Saturday Night Live-Show knutschten. Daraufhin wurden die beiden erwischt, als sie in einem Freizeitpark Händchen hielten. Jetzt reagierte der Schauspieler erstmals auf die Liebesgerüchte – und machte sich natürlich in gewohnter Pete-Davidson-Manier einen Scherz daraus!

Pete war zu Gast in der Late Night Show mit Seth Meyers (47). Der Host fragte den 27-Jährigen ganz unverblümt nach der aktuellen Situation mit Kim. "Ich möchte etwas ansprechen. Ich habe das Gefühl, dass ich bestätigten will, ob es wahr ist...", deutete der Moderator an. "Es stimmt, ich sehe, wie die Leute flüstern, wie sie mich ansehen. Es ist wahr", warf Pete sofort ein – doch was bei den Zuschauern kurz für offene Münder sorgte, klärte die TV-Bekanntheit schnell auf: "Ich habe eine neue Sendung, die demnächst erscheint", ging Pete nicht auf Seth ein, sondern nutzte die Gelegenheit, um seine neue Show zu promoten.

Petes neue Zeichentrickserie mit dem Titel "The Freak Brothers" erscheint nämlich am 14. November auf Tubi-TV, einem Streamingdienst der Fox Coporation. Während Pete also zu den Liebesgerüchten schweigt, plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus, dass Kims Freundes- und Familienkreis sie dazu ermutigt habe, nach der Trennung von Kanye West (44) ein bisschen Spaß mit Pete zu haben. "Es ist schon seit einiger Zeit sehr offensichtlich, dass sie etwas Spaß und Lachen in ihrem Leben vermisst, und natürlich bietet Pete das in Hülle und Fülle", gab die Quelle an.

TikTok / _mbarragan Kourtney Kardashian, Kim Kardashian und Pete Davidson im Freizeitpark Knott's Berry Farm

MEGA Pete Davidson, Comedian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

