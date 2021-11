Rúrik Gíslasons (33) große Freude am Tanzen reißt nicht ab. Der ehemalige Fußballprofi begeisterte dieses Jahr die TV-Nation, als er neben Renata Lusin (34) bei Let's Dance über das Tanzparkett fegte. Denn der Isländer ist nicht nur eine Augenweide, sondern gewann auch mit jede Menge Fleiß und Disziplin die beliebte Tanzshow. Jetzt geht der Blondschopf auf große "Let's Dance"-Tour. Im Promiflash-Interview verriet Rúrik, wie er sich darauf vorbereitet hat!

Promiflash traf Rúrik bei den GQ Men Of The Year Awards 2021 in Berlin. Zu dem Zeitpunkt hat der Sportler schon zwei "Let's Dance"-Shows hinter sich gebracht. "Vor der ersten Show haben wir hart trainiert, aber das Tanzen war irgendwie noch in meinem Körper. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll", berichtete Rúrik. Offenbar hat sich das harte Training mit Mentorin Renata Lusin ausgezahlt. Rúrik scheint weiterhin in Bestform zu sein und bestens gewappnet für die "Let's Dance"-Tour.

Doch obwohl "Let's Dance" schon lange vorbei ist, besteht zwischen Rúrik und Renata nach wie vor eine Art Mentor-Schüler-Verhältnis, wie der 33-Jährige betonte. "Wenn wir tanzen, wird es immer so sein. Sie sagt mir immer noch, wenn ich was falsch mache, und ich mache natürlich Sachen falsch. Sie ist eine Weltmeisterin und meine Mentorin und ich höre ihr gerne zu", sprach Rúrik über seine Beziehung zu Renata.

Getty Images Rúrik Gislason bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin, "Let's Dance"-Sieger 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance"

