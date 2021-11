Diese Fotos dürften die Vorfreude der Emily in Paris-Fans steigern! Die erste Staffel der Serie war im Herbst vergangenen Jahres ein voller Erfolg. Auf dem Streamingdienst Netflix verfolgte ein Millionenpublikum Emily Coopers (Lily Collins, 32) Abenteuer in der französischen Hauptstadt. Eine Fortsetzung war unausweichlich, immerhin endete die Staffel mit einem waschechten Cliffhänger. Die neuen Folgen sind mittlerweile auch schon abgedreht. Im Netz veröffentlichte Lily nun zwei Behind-the-scenes-Aufnahmen.

Auf zwei neuen Instagram-Bildern posiert Lily neben ihrer "Emily in Paris"-Kollegin Ashley Park (30) vor dem Eiffelturm. Schon die klassische Kleiderwahl der beiden Frauen verrät, dass die Fotos während der Dreharbeiten entstanden sind. "Königinnen der Herzen. Behind the scenes, Staffel zwei. 'Emily in Paris' kommt am 22. Dezember!", teaserte die 32-Jährige dazu an.

Doch was erwartet die Fans in der neuen Staffel? Der offizielle Trailer gibt bereits einige Einblicke. Wider Erwarten spielt ein Großteil der Geschichte nicht in Paris, sondern an der französischen Küste in Saint-Tropez. Dort macht Emily mit ihren Freundinnen Urlaub – und erlebt mit Sicherheit auch wieder so einige Männerabenteuer.

Anzeige

CAROLE BETHUEL/NETFLIX Lily Collins als Emily in "Emily in Paris", Staffel zwei

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Ashley Park bei den "Emily in Paris"-Dreharbeiten

Anzeige

STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX Lily Collins und Lucas Bravo in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de