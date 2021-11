Britney Spears (39) war offenbar nicht die Einzige, die Schwierigkeiten mit ihrem Vater Jamie Spears (69) hatte. 2008 wurde die Schwester der "Toxic"-Interpretin, Jamie Lynn Spears (30), im Alter von nur 16 Jahren schwanger. Nachdem kürzlich bereits bekannt wurde, dass die Familie die Teenagerin zu einer Abtreibung drängen wollte, verdeutlichen weitere Auszüge aus ihrer Biografie nun erneut, wie ernst die Situation damals für die Blondine gewesen sein muss. Jetzt verriet Jamie Lynn, dass sie und ihr Vater während ihrer Schwangerschaft zudem permanent aneinandergeraten seien.

In ihrem Buch "Things I Should Have Said", das People bereits vorliegt, beschreibt die zweifache Mutter die turbulente Zeit ihrer ersten Schwangerschaft. "Mein Daddy und ich sprachen nicht mehr miteinander und die Anspannung war schrecklich", schildert sie darin. Die beiden hätten sich ständig gestritten und Beleidigungen an den Kopf geworfen. Auch, als ihre Familie der damals 16-Jährigen vorschlug, das Baby zur Adoption freizugeben, sei es zu Auseinandersetzungen gekommen.

"Ich stellte mich [meinem Vater] in den Weg und schrie: 'NEIN! Ich werde nicht gehen!'. [...] Ich rannte vor [meiner Familie] weg, schnaufend vor Wut", erinnert sich die Schauspielerin zurück. Ihre Verwandten konnten und wollten damals nicht verstehen, dass die "Zoey 101"-Darstellerin ihr Baby behalten wollte. "Alle um mich herum wollten dieses 'Problem' einfach verschwinden lassen", beteuert Jamie Lynn in ihrer Biografie, die am 18. Januar 2022 erscheinen soll.

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Familie im November 2020

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears im Januar 2021

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihrem Mann Jamie Watson und ihren Töchtern, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de