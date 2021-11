Große Neuigkeiten für alle Fans von Gute Zeiten, schlechte Zeiten! Seit über 30 Jahren begeistert die Vorabendserie immer wieder ein riesiges Publikum. Der Erfolg der Show gipfelte bereits in mehreren Spin-offs rund um die Rollen von Valentina Pahde (27) oder Timur Ülker (32). Jetzt dürfen sich die Bewunderer über etwas ganz Neues freuen: Ab sofort gibt es coole Fanartikel von GZSZ zu kaufen!

Gegenüber DWDL kündigte Sven Gronemeyer, Head of Business Affairs und Business Development UFA Serial Drama, voller Freude den Launch des Onlinestores an: "'GZSZ' gehört seit vielen Jahrzehnten zur Erfolgsgeschichte von RTL und UFA Serial Drama. Mit dem Fanshop und modernen Produkten wollen wir an die Erfolgsgeschichte früherer Merchandising-Aktivitäten anknüpfen!" Inzwischen ist der Shop online – und hat neben Tassen, T-Shirts und Schlüsselanhängern auch Fußmatten und Babykleidung im Angebot.

Mit dem Onlineshopping können sich die Fans zumindest noch ein wenig die Zeit vertreiben, bis die nächste Ableger-Sendung rauskommt. Seit einigen Wochen laufen nämlich die Dreharbeiten für das Spin-off "Leon – Glaube nicht alles, was du siehst", in dem die GZSZ-Legenden Leon (Daniel Fehlow, 46) und Verena (Susan Sideropoulos, 41) gemeinsam auftauchen werden. Erste Bilder gaben bereits einen Vorgeschmack auf die Show.

TVNOW / Wolfgang Wilde Der GZSZ-Cast

TVNOW / Sebastian Geyer Gamze Senol und Timur Ülker am Set von "Nihat – Alles auf Anfang"

RTL / Oliver Ziebe Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos am Set des dritten GZSZ-Spin-offs

