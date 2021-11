In Deutschland lockt gerade die fünfte Staffel der erfolgreichen Gesangsshow The Masked Singer viele Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Doch auch in der Schweiz wird nun wieder fleißig gerätselt, welche Stars sich unter den aufwendig gestalteten Kostümen verstecken könnten: In dem Nachbarland startet jetzt die zweite Staffel von "The Masked Singer Switzerland" – und diese Kandidaten werden auf der Bühne rocken!

Sänger Luca Hänni (27) und Influencerin Christa Rigozzi sitzen in der Jury der Familienshow und spekulieren jede Woche mit einem weiteren prominenten Gast über die Identitäten hinter den acht üppigen Kostümen. Und die können sich sehen lassen! Neben einem rockigen Mammut will sich auch eine schleichende Ameise auf der Bühne behaupten. Mit seinen großen Kulleraugen besticht außerdem der Pinguin – aber ist dabei nicht das einzige gefederte Tierchen: Ein edler Pfau will die Zuschauer mit seinem Gesang beflügeln!

Etwas verwunschen geht es weiter mit dem "Dschinni", der aus seiner Wunderlampe heraus Geschichten aus 1001 Nacht erzählen will. Eine kleine Reise durch das letzte Jahrhundert werden der Panda, der aus den 70er-Jahren entsprungen zu sein scheint, und die Giraffe, der es die 20er-Jahre ganz schön angetan haben, machen. Zum Schluss gibt es aber noch einen Leckerbissen: Das Glacé (schweizerisch für "Eis") will die Herzen der Zuschauer höherschlagen lassen. Welches Kostüm findet ihr am besten? Stimmt jetzt ab!

Anzeige

© Willi Weber / ProSieben Schweiz Die Ameise bei "The Masked Singer Switzerland"

Anzeige

© Willi Weber / ProSieben Schweiz Der Pinguin bei "The Masked Singer Switzerland"

Anzeige

© ProSieben Schweiz/Willi Weber Der Pfau bei "The Masked Singer Switzerland"

© Willi Weber / ProSieben Schweiz Der Dschinni bei "The Masked Singer Switzerland"

© Willi Weber / ProSieben Schweiz Der Panda bei "The Masked Singer Switzerland"

© Willi Weber / ProSieben Schweiz Die Giraffe bei "The Masked Singer Switzerland"

© Willi Weber / ProSieben Schweiz Das Glacé bei "The Masked Singer Switzerland"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de