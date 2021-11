Mirja du Mont (45) wollte ihr Freude unbedingt mit ihrem Ex-Mann Sky (74) teilen! Seit etwa einem Monat ist die TV-Bekanntheit als Mareike Ott in der beliebten Daily-Soap Unter uns zu sehen. Mit dem Lernen ihrer Texte hatte das Model zwar anfangs Probleme, doch mit dem Engagement ging für die zweifache Mutter ein großer Traum in Erfüllung. Die Zusage für die Rolle versetzte Mirja sogar so in Ekstase, dass sie ihren einstigen Gatten Sky zum Essen einlud!

Eigentlich sind die 45-Jährige und der Schauspieler schon seit über fünf Jahren getrennt. Als Mirja von ihrem Manager mitgeteilt wurde, dass sie die begehrte Rolle ergattern konnte, gab es für sie jedoch kein Halten mehr, wie sie im Audiotalk "'Unter uns' – Der offizielle Podcast" erzählte. "Ich habe so gefeiert den ganzen Tag. Ich habe sogar meinen Ex-Mann zum Essen eingeladen, weil ich so glücklich war", berichtete die einstige Die Alm-Kandidatin.

Dass zwischen Mirja und Sky kein böses Blut fließt, hatte der 74-Jährige schon Anfang 2020 im Bild-Interview betont. Das Familienleben mit den beiden gemeinsamen Kids Tara (20) und Fayn meistern die beiden auch weiterhin. "Die Kinder sind jetzt zwei Wochen bei mir und dann wieder bei Mirja. [...] Wir verstehen uns bestens", hatte der "Der Schuh des Manitu"-Star damals erzählt.

RTL/ Stefan Behrens Constantin Lücke und Mirja du Mont in einer "Unter uns"-Szene

Getty Images Mirja und Sky du Mont, 2014

PeterTimm Mirja und Sky du Mont 2016

