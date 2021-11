Heiße Strandaufnahmen! Schauspielerin Rebel Wilson (41) hat im vergangenen Jahr stolze 30 Kilo abgespeckt und zeigt sich seitdem gerne von ihrer fitten Seite. Mit ihrer neuen Figur fühlt sich die Pitch Perfect-Darstellerin einfach pudelwohl und meldet sich regelmäßig mit koketten Fotos im Netz. Nun setzte sie ihre Kurven mal wieder gekonnt in Szene: In ihrem neusten Video erinnert Rebel an eine waschechte Baywatch-Beauty!

Auf Instagram postete die Blondine einen heißen Clip. Darin stolziert sie im Baywatch-Stil gekonnt am Strand entlang. Besonders ihr auffälliger Wetsuit springt ins Auge. Dieser besticht nämlich nicht nur durch ein knalliges Neonorange, sondern lässt sich offenbar auch auf der Vorderseite bis zum Bauchnabel öffnen! Dazu kombinierte sie eine große dunkle Sonnenbrille. Mit fünf orangenen Herzchen kommentierte die Badenixe ihren Beitrag.

Und wie gefällt Rebels Followern der selbstbewusste Catwalk am Strand? Die waren begeistert und hinterließen zahlreiche Likes! "Das nächste Baywatch wird heiß" und "Ich finde es toll, wie du dich selbst liebst", lauteten zwei der vielen positiven Fan-Kommentare. Ihren Weg zur Selbstliebe erklärte die Hollywood-Beauty ihren Fans kürzlich im Netz. Mit den Worten: "Es ist nie zu spät, an dir zu arbeiten [...] Du bist es wert" sprach sie ihrer Community Mut zu.

BFA Rebel Wilson im September 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2021

