Kanye West (44) sorgt mal wieder für Schlagzeilen! Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass der Rapper und seine Frau Kim Kardashian (41) sich scheiden lassen. Nach dem Ehe-Aus datete der Musiker zunächst Irina Shayk (35) – doch zuletzt wurde er dann mit dem Model Vinetria in Verbindung gebracht. Die Beauty ist nicht nur 22 Jahre jung und bildhübsch: Wie es scheint, ist Vinetria offenbar auch ein Kardashian-Fan!

So scheint es zumindest dem Twitter-Account der Brünetten nach zu urteilen. Mitte Oktober veröffentlichte sie dort einen Post, in dem sie sich direkt auf das Leben der berühmten TV-Familie bezog: "Ich freue mich so so sehr für Kourtney Kardashian!", schrieb Vinetria – und meinte damit offensichtlich die Verlobung der ältesten Kardashian-Schwester Kourtney (42) mit Travis Barker (45). Zudem sind in ihren Instagram-Abos zahlreiche enge Freunde der Familie, wie Anastasia Karanikolaou oder Fai Khadra zu finden.

Trotz ihres großen Altersunterschieds scheint Kanye Gefallen an Vinetria gefunden zu haben. Die beiden wurden kürzlich gemeinsam bei einem Basketballspiel in Minneapolis gesehen – Seite an Seite saßen sie in der ersten Reihe. Was genau zwischen ihnen läuft, ist bis dato noch ungeklärt.

Instagram / vinetrria Vinetria, Januar 2020

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei den VMAs 2021

Instagram / vinetrria Vinetria, Model

