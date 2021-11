Bibi Claßen (28) zeigt, was sie hat! Die YouTuberin teilt nur allzu gerne ihr Leben im Netz. Egal, ob es der Alltag als Zweifach-Mama ist oder ihr Liebesleben mit Ehemann Julian (28) – ihre Follower kriegen fast alles mit. Zuletzt versorgte sie ihre Community immer häufiger mit heißen Schnappschüssen, auf denen auch ihre operierte Oberweite gut zur Geltung kommt – so auch jetzt: Auf einem neuen Pic posiert Bibi fast komplett nackt am Strand!

Das besagte Foto ist auf ihrem Instagram-Account zu finden. In einem weißen leichten Hemd, welches sie nur locker übergeworfen hatte, stolziert sie am Wasser entlang. Darunter scheint sie nichts anzuhaben. Bibi gewährt einen Blick auf ihre Brust und lässt nicht viel Spielraum für Interpretationen. Die 28-Jährige schaut zudem verträumt in die Ferne – kein Wunder bei dieser Kulisse!

Momentan genießt die vierköpfige Familie ihren traumhaften Urlaub auf den Malediven. Dass der Aufenthalt wohl stressfrei und harmonisch abläuft, lässt sich aus einem Posting erschließen: "Ich liebe es, zu sehen, wie liebevoll meine beiden Mäuse miteinander umgehen", schrieb Bibi unter einem niedlichen Bild ihrer Rasselbande.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen auf den Malediven

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen im Mai 2021

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Emily, Lio und Julian Claßen im Malediven-Urlaub

