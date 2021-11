Was läuft tatsächlich zwischen Angelina Jolie (46) und The Weeknd (31)? Diese Frage stellen sich die Fans der beiden bereits seit Monaten. Schon im Juli wurden der Hollywoodstar und der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, bei einem gemeinsamen Dinner gesehen. In den vergangenen Monaten folgten weitere Treffen. Selbst haben die beiden sich zu ihrer angeblichen Romanze bislang noch nicht geäußert. Nun verrät allerdings ein Insider, wie glücklich Angelina mit The Weeknd ist.

"Ange fühlt sich so gut, wie schon lange nicht mehr. Sie hat ihre Lebensfreude wiedergefunden und das hat teilweise etwas mit Abel zu tun", erklärte die Quelle gegenüber Closer. Die sechsfache Mutter habe sich in den vergangenen Jahren sehr zurückgezogen. Doch seit sie sich mit The Weeknd trifft, habe sich das geändert: "Ihre Beziehung ist für sie wie ein Neuanfang. Aber sie behält es erst mal noch für sich."

Tatsächlich sollen Angelina und The Weeknd ihren Freunden gegenüber erzählt haben, dass ihre Beziehung rein platonisch sei. Ein weiterer Insider hat da allerdings so seine Zweifel: "Diejenigen, die sie kennen, glauben, dass etwas Romantisches im Gange ist."

Getty Images Angelina Jolie bei einem Photocall für "Eternals" in Rom

Getty Images The Weeknd im Mai 2021

Getty Images Angelina Jolie bei den Critcs' Choice Awards im Jahr 2018

