Gibt es etwa einen neuen Mann in Maura Higgins' Leben? Im Oktober wurde die traurige Neuigkeit publik, dass die ehemalige UK-Love Island-Teilnehmerin und der Strictly Come Dancing-Star Giovanni Pernice nach über einem Jahr Beziehung zukünftig wieder getrennte Wege gehen. Doch hat die Reality-TV-Bekanntheit die Trennung etwa schon überwunden? Einige Fans sind sich sicher, dass Maura wieder frisch verliebt ist: Sie bekam rote Rosen geschenkt!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin einen Schnappschuss von dem üppigen Blumenstrauß, den sie offenbar per Post bekommen hat. Darunter schrieb Maura: "An denjenigen, der mir das geschickt hat... Wow. Dankeschön." Ob sie wirklich keine Ahnung hat, wer ihr das Präsent zukommen ließ? Einige Follower zeigten sich skeptisch. "Sieht so aus, als hätte Maura einen neuen Kerl. Freunde schicken keine roten Rosen", mutmaßte ein User auf Twitter.

Zuletzt schien es eigentlich, als würde die 30-Jährige ganz schön unter dem Liebes-Aus leiden – und zwar so sehr, dass sie sich offenbar erst einmal einen Urlaub mit ihren Liebsten gönnen wollte. "Sie bespricht mit Freunden bereits eine Auszeit, um einen Tapetenwechsel zu haben und das zu verdauen, was passiert ist", verriet ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber The Sun.

Getty Images Maura Higgins, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / maurahiggins Maura Higgins mit einem Strauß Rosen

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

