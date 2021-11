Da hat sich jemand vorbereitet! Bei Take Me Out stellen sich flirthungrige Singles dem kritischen Auge der Kandidaten. Moderator Jan Köppen (38) hatte für die heutige "Boys, Boys, Boys"-Version des beliebten Formats wieder 30 gut gelaunte Buzzer-Boys um sich versammelt. Die kamen alle mit ihren ganz speziellen Vorstellungen in die Sendung – einer war aber besonders gut gewappnet: Teilnehmer Andre zauberte nämlich kurzerhand einen Verlobungsring hervor!

Armin kam als erster Single ganz gut bei den 30 Kandidaten an: Gleich 27 von ihnen ließen ihr Licht weiter leuchten und signalisierten ihm damit ihr Interesse! Darunter war auch Andre, der sich den gut gebauten Wanderfan ganz besonders genau anschaute: "Ich beuge mich gerade mal ein bisschen vor, denn er trägt, glaube ich, keinen Schmuck und ich bin ein wenig vorbereitet..." Daraufhin zauberte er ein kleines Kästchen hervor, in dem sich tatsächlich ein Ring befand: "Ich bin ja heute auf der Suche nach dem Einen. Und wenn er noch keinen Ring trägt – ich hätte einen dabei!"

Zum Kniefall kam es zwischen Armin und Andre allerdings nicht – beim zweiten Vorstellungsfilm buzzerte der nämlich beherzt: "Es tut mir sehr leid, denn du bist ein wahnsinnig attraktiver Mann, aber da waren ein paar Sachen, wo es leider nicht so gematcht hat..." Die Ringschatulle wanderte daraufhin wieder in die Hosentasche.

