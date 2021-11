Bekommen ihre Fans bei diesem Anblick Appetit auf Kuchen? Die Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (48) ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Ihre Brüste – liebevoll Hans und Franz genannt – präsentiert sie gerne spärlich bedeckt und in voller Pracht. Ihre Community liebt die freizügigen Aufnahmen der Beauty und hinterlässt regelmäßig zahlreiche Likes unter den Beiträgen. Nun meldete sich Heidi mit einer süßen Verführung im Netz – und war dabei untenrum nackt!

"So schmeckt der Kuchen doch gleich viel besser" – das dachte sich die 48-Jährige möglicherweise, als sie sich ohne Höschen in die Laken schmiss und dort ein Erdbeertörtchen genoss. Mit dem Schnappschuss, den sie auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, sahnte sie bisher über 28.000 Likes ab. Nur mit einem verspielten Büstenhalter bekleidet, liegt Heidi entspannt auf dem Bett und platziert ihren Teller geschickt so, dass er ihre Intimzone gerade so verdeckt.

Da Heidi ihre Kommentarfunktion ausgestellt hat, ist nicht bekannt, was ihre Follower über den Beitrag denken. Heidi selbst scheint jedoch zufrieden zu sein: "Oh! Mein! Leckerer Kuchen!", betitelte die Blondine ihr Foto. Und auch ihr Gatte Tom Kaulitz (32) dürfte sicherlich begeistert gewesen sein – immerhin ist er meist der Mann hinter der Kamera, wenn die Model-Mama blank zieht.

Heidi Klum, Model-Mama

Heidi Klum im Juli 2021

Heidi Klum im Juli 2021

