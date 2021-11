The Voice of Germany ist in der sogenannten Battle-Phase! Dabei treten die aufstrebenden Musiktalente nach einer Coachingphase mit ihren Juroren Sarah Connor (41), Mark Forster (38), Nico Santos (28) oder Johannes Oerding (39) gegeneinander an. In der Wochenendausgabe der Musikshow performten Dirk aka Dwike und Matthias aus Johannes' Team einen wahren Klassiker der deutschen Popmusik und zwar "Mensch" von Herbert Grönemeyer (65). Das TV-Publikum hatte dazu einiges zu sagen – und leider nicht nur Positives!

Vor allem Dirks rotes Cap hat es den Zuschauern angetan. "Die rote Mütze hat schon fast den legendären Status von Babsi", kommentiert ein User auf Twitter. Wer war Babsi noch mal? Genau – die lautstarke österreichische Rockerin aus Marks Team. Doch Dwike bekommt auch etwas auf die Mütze! Manch einer auf der Social-Media-Plattform vermutet, er habe "etwas genommen", denn: "Er zappelt herum, als müsste er pinkeln", urteilt ein User.

Trotz aller Kritik im Netz kann sich der 45-jährige Berliner freuen – er setzte sich gegen Kontrahent Matze durch. Warum? Das Netz vermutet schmunzelnd, dass Juror Johannes vielleicht einen Hutfetisch hat und seine Entscheidung womöglich deswegen zugunsten des Käppi-Trägers ausfiel – denn auch Johannes trägt gern sein Markenzeichen auf dem Kopf!

Getty Images Johannes Oerding im Dezember 2019

ProSiebenSAT.1/Christoph Assmann Johannes Oerding, Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster bei "The Voice of Germany"

Getty Images Johannes Oerding beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2015

