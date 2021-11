Paris Hiltons (40) Heirat war offenbar ein voller Erfolg! Vergangene Woche war es endlich so weit: Das It-Girl und sein Liebster Carter Reum besiegelten ihr Liebesglück am 11. November mit dem Ehegelübde vor dem Traualtar. Die zwei Turteltauben feierten insgesamt drei Tage lang in einem luxuriösen Anwesen in Bel-Air in Los Angeles, das dem Großvater der gebürtigen US-Amerikanerin gehört. Mittlerweile scheint Paris sich von den Feierlichkeiten aber wieder erholt zu haben: Im Netz schwärmte sie jetzt von ihrer Hochzeit.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 40-Jährige ein paar Erinnerungsfotos von der Zeremonie. Darunter machte sie klar, wie besonders der Tag für sie gewesen sei. "Als wir Hand in Hand vor dem Altar standen, setzte mein Herz einen Schlag aus", notierte sie. Paris sei total glücklich darüber, dass sie ihr "fehlendes Stück" gefunden habe – und den Rest ihres Lebes mit Carter verbringen könne: "Ich bin so stolz, als deine Frau an deiner Seite zu stehen."

Dass die Blondine ihren Hochzeitstag wohl für immer in Erinnerung behalten wird, dürfte bereits vergangene Woche klar geworden sein: Wenige Tage nach der Zeremonie ließ sie auf ihrem Blog parishilton.com durchblicken, dass sie mit ihrem Ehemann offenbar wirklich das große Los gezogen hat: "Endlich durfte ich meinen Prinzen küssen und das Glück, von dem ich schon als kleines Mädchen geträumt habe, beginnen."

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, 2021

Anzeige

APEX / MEGA Paris Hilton bei ihrer Hochzeit im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de