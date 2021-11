Josephine Welsch (29) hat große Pläne! Im August gaben die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Robert Dallmann ihr Liebes-Aus bekannt. Nach dem Beziehungsende kam die Influencerin zunächst bei ihrer guten Freundin Chameen Loca (31) unter. Doch mittlerweile ist sie mit ihren drei Kindern auf den Bauernhof zurückgekehrt, den sie im Jahr 2018 gemeinsam mit ihrem Ex gekauft hatte. Offenbar möchte Josi nach der Trennung nun einige Veränderungen in ihrem Leben vornehmen: Sie will den Hof renovieren!

Auf ihrem Instagram-Account berichtete die Dreifachmutter von ihrem Vorhaben. "Leute, ich ziehe es durch! Ich werde den Hof komplett generalüberholen", erzählte sie stolz. Josi kann es offenbar gar nicht mehr erwarten, endlich loszulegen: Sie freue sich schon total auf die neue Herausforderung. Zusätzlich richtete sie in ihrer Story auch ein paar Worte an ihren Verflossenen: "Dafür danke ich dir, Robert. Ich weiß jetzt endlich wirklich zu schätzen, was ich alles erreicht habe."

Der Sänger hingegen scheint sich seit der Trennung ganz auf sich selbst zu fokussieren. Vor wenigen Wochen verkündete er stolz im Netz, dass er mittlerweile 20 Kilo abgespeckt habe. Auch sonst schien Robert einiges vorzuhaben. "Ich lasse mir endlich jetzt im November die Zunge spalten", verriet er in seiner Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihren Zwillingen im Mai 2020

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und Robert mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / wolf.hard13 Robert Dallmann mit seinem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de