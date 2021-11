Sarah Engels (29) hat an die Geburt ihres ersten Sohnes Alessio (6) vermutlich keine schönen Erinnerungen. Bei der Entbindung 2015 kam es zu Komplikationen, da Alessio an einem schweren Herzfehler litt, der ihn in eine lebensgefährliche Lage brachte. Dank ärztlicher Hilfe geht es ihm heute aber wieder gut. Jetzt besuchte Sarah die Klinik, in der Alessio geboren und behandelt wurde.

"Für mich ist es immer ein besonderes Erlebnis, hier zu sein, denn hier wurde Alessios Leben gerettet, hier wurde er operiert", sagte die Sängerin gegenüber RTL bei ihrem Besuch der Universitätsklinik Köln anlässlich eines Spendenmarathons. "Man kann seinem Kind nicht helfen, man kann nur warten und darauf vertrauen, dass die Ärzte helfen", fügte Sarah hinzu. Über allem stehe dabei die Hoffnung, sein Kind am Ende gesund mit nach Hause nehmen zu können. Eine Situation wie damals wolle sie nicht noch einmal erleben. "Für Eltern gibt es nichts Schlimmeres", betonte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin.

Wegen ihrer traumatischen Erfahrungen habe sich die 29-Jährige besonders viele Gedanken darüber gemacht, ob sie noch ein Kind zur Welt bringen wolle. "Mama sein ist das Schönste auf der Welt, und deshalb habe ich mich trotzdem wieder dafür entschieden, schwanger zu werden", bekräftigte Sarah.

