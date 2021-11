Yeliz Koc (28) ist seit wenigen Wochen stolze Mama. Die einstige Bachelor-Kandidatin bekam im Oktober mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) ihr erstes Kind, die kleine Snow Elanie. Bereits während ihrer Schwangerschaft gab die Influencerin private Einblicke in ihr Leben, und auch seit der Geburt ihrer Tochter teilt Yeliz fleißig Mama-Content im Netz – jetzt präsentierte sie ihren After-Baby-Body mitsamt Dehnungsstreifen.

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram postete die 28-Jährige einige Bilder ihrer Wohnung und ihres Körpers nach der Schwangerschaft. Auch mit ihren Dehnungsstreifen scheint die Reality-TV-Bekanntheit kein Problem zu haben – kommentarlos teilte sie ein Foto ihres Bauches. Vor knapp zwei Wochen verriet die frischgebackene Mama bereits, wie viel sie aktuell wiegt: 67,3 Kilo zeigte die Waage zu dem Zeitpunkt an. Mit ihrer Figur scheint Yeliz rundum zufrieden zu sein. "Ich habe noch zehn Kilo von der Schwangerschaft drauf und ich finde, dass meine Figur genau so aussieht wie vor der Schwangerschaft", erzählte sie damals in ihrer Story.

Tatsächlich hat die Influencerin noch nicht mit der Familienplanung abgeschlossen – trotz schwerer Komplikationen und heftigem Übelkeitsgefühl während ihrer Schwangerschaft wünscht Yeliz sich ein Geschwisterchen für Snow. "Ich möchte es auf jeden Fall irgendwann noch mal versuchen und noch ein Kind bekommen", verriet sie vergangene Woche in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de