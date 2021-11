Mit diesem Clip verdreht Paulina Ljubas (24) ihren Supportern vermutlich den Kopf! Derzeit stellt die Beauty sich im TV gemeinsam mit ihrem Partner Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Im Netz wiederum hält sie ihre Community weiterhin über ihren Alltag auf dem Laufenden. Dabei gab die Brünette nun echt heiße Einblicke. Bei ihrem letzten Besuch im Bräunungsstudio posierte Paulina nun sehr freizügig für ihre Community.

In ihrer Instagram-Story teilte die gebürtige Kölnerin jetzt ein kurzes Video von sich im Solarium. Nur mit einem BH und schwarzen Jeans bekleidet, filmte sich Paulina vor dem Spiegel und gab ihren Followern so intime Einblicke. Ihr knappes Oberteil war zudem ziemlich durchsichtig, weswegen bei genauerer Betrachtung glatt die Brustwarzen der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin zu erkennen waren. Offenbar hat sich die dunkelhaarige Beauty jedoch in ihrem Outfit sehr wohlgefühlt, denn in dem Clip albert sie herum und streckt schelmisch die Zunge heraus.

Nicht zum ersten Mal zeigt sich die Reality-TV-Teilnehmerin im Netz so freizügig. Immer wieder veröffentlicht Paulina auf ihrem Profil Schnappschüsse von sich, auf denen sie sich in knappen Looks oder im Bikini präsentiert. "Hammer-Bild" und "Mega-hot", lauteten zuletzt nur einige Kommentare unter den Beiträgen der Schönheit.

