Es ist ein besonderer Tag für sie! Sarafina Wollny (26) versuchte sechs Jahre lang vergeblich, schwanger zu werden. Gemeinsam mit ihrem Mann Peter (28) gab sie die Hoffnung jedoch nie auf – zum Glück: Im vergangenen Mai brachte der Star aus Die Wollnys die Zwillinge Emory und Casey zur Welt. Vor Kurzem verzückte die stolze Mama ihre Fans mit Bildern von der Taufe der zwei. Jetzt folgte der nächste Einblick: Heute vor einem Jahr erfuhr Sarafina von ihrer Schwangerschaft.

Auf Instagram teilte die Blondine jetzt ein Foto, das Emory und Casey neben Familienhund Feivel zeigt. "Heute vor einem Jahr haben wir erfahren, dass wir schwanger sind. Morgens sind wir zur Blutabnahme und haben gespannt auf den Anruf gewartet", nimmt Sarafina ihre Follower mit auf die Reise. Sie sei bereits darauf vorbereitet gewesen, dass es wieder nicht geklappt habe, berichtete sie. "Als dann kam: 'Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger'... Meine Stimme war so am Zittern, ich war vor Glück so am Weinen. Ich konnte es nicht glauben!"

Heute sind die Zwillinge bereits seit gut einem halben Jahr Teil des Familienalltags von Sarafina und Peter. "Ihr macht uns seit sechs Monaten tagtäglich so unglaublich stolz und bringt Trubel und Leben ins Haus", schrieb die 26-Jährige unter den Beitrag. Ihre Fans freuten sich in den Kommentaren mit vielen Herz-Emojis für sie.

